Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Urban Edge Properties When Issued wird voraussichtlich am 07.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Urban Edge Properties When Issued für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,067 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 99,4 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 107,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 424,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 416,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at