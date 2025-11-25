Erste Schätzungen: Vail Resorts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vail Resorts präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -5,225 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,34 Prozent verringert. Damals waren -4,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 274,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,86 USD aus. Im Vorjahr waren 7,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at