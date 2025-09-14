Vail Resorts Aktie
Erste Schätzungen: Vail Resorts öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vail Resorts stellt voraussichtlich am 29.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,777 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 271,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,75 USD im Vergleich zu 6,07 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,96 Milliarden USD, gegenüber 2,89 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
