Veeva System a Aktie

WKN DE: A1W5SA / ISIN: US9224751084

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Veeva Systems A präsentiert Quartalsergebnisse

Veeva Systems A wird voraussichtlich am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 792,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 699,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,81 USD, gegenüber 4,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 3,14 Milliarden USD im Vergleich zu 2,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Veeva Systems Inc (A) 255,10 0,00% Veeva Systems Inc (A)

