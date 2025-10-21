Erste Schätzungen: YAMADA DENKI legt Quartalsergebnis vor

YAMADA DENKI wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 9,36 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 105,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem YAMADA DENKI 4,56 JPY je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 423,08 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 416,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 42,96 JPY je Aktie, gegenüber 38,90 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.659,84 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.629,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at