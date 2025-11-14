Espey Manufacturing Electronics legte Quartalsergebnis vor

Espey Manufacturing Electronics hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,93 Prozent auf 9,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at