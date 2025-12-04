BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
04.12.2025 06:23:38
EU-Einigung auf Abschwächung von Gentechnik-Regeln
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel sollen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden können. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen, wie beide Seiten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten./mjm/DP/zb
