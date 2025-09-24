Akzo Nobel Aktie

Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914188 / ISIN: NL0000009132

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langer Abschwung? 24.09.2025 11:25:39

Chemie-Aktien wie BASF, LANXESS und Co. von Analyse unter Druck gesetzt

Chemie-Aktien wie BASF, LANXESS und Co. von Analyse unter Druck gesetzt

Ein skeptischer Branchenkommentar der Deutschen Bank hat am Mittwoch bei Chemiewerten Spuren hinterlassen.

Allen voran galt dies für die Aktien von LANXESS, die wegen einer gestrichenen Kaufempfehlung nach ihrer Vortagesrally um sechs Prozent abrutschten. Auch Evonik sackten um 2,2 Prozent ab. Die Papiere von BASF verloren im DAX gut ein Prozent, genauso wie jene von WACKER CHEMIE.

Die Expertin Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank äußerte ihre Befürchtung, dass die Branche vor einem langwierigen Abschwung steht - mit steigenden Risiken für 2026. Im laufenden Jahr rechnet sie damit, dass das zweite Halbjahr schwächer ausfällt als erwartet wegen des weiterhin unsicheren Handelsumfeldes, das sich in den Bestellmustern der Kunden widerspiegele. Als Belastung hinzu kämen Wechselkurseffekte und Wettbewerbsdruck.

Die Expertin strich im Zuge dessen ihre Kaufempfehlungen für Lanxess und Evonik. Lanxess hatte am Vortag bei den Anlegern mit der Ankündigung gepunktet, sich komplett von seinen Anteilen am Gemeinschaftsunternehmen Envalior zu trennen. Von dem Kurssprung um letztlich neun Prozent bleibt nun nicht mehr viel übrig. Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research äußerte sich kritisch zu dem Deal, bei dem es noch zu viele Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitrahmens und des Erlöses gebe.

Vor dem Hintergrund des starken Dienstags hatte Lanxess zuletzt gut dagestanden im Sektorvergleich, indem es ihnen gelang, in der Kursbilanz 2025 kurz ins Plus zu drehen. Boucher-Ferte und ihr Kollege Tristan Lamotte führten nun als Argument auf, dass Lanxess damit der beste Chemiewert des Jahres geworden sei. Mit Envalior sei ein wichtiger Kurstreiber vom Tisch, während massive Ergebnisrisiken durch schrumpfende Absatzvolumina blieben. Die Experten erinnerten daran, dass das Geschäft von Lanxess vergleichsweise schwankungsanfällig sei.

Boucher-Ferte favorisiert Chemie-Aktien mit defensiverem Charakter oder spezifischen Kurstreibern. Die Expertin nannte dabei Akzo Nobel, IMCD, Novonesis (Novozymes A-S (B)) oder Kerry (Kerry Group) als Werte, die sich für Anleger anbieten. Unter den breit aufgestellten Konzernen setzt sie lieber auf BASF und Syensqo (Syensqo SA-NV), die weiterhin mit "Buy" eingeschätzt werden.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ukraine-Hoffnung als Kurstreiber: Chemiewerte im Aufwind, LANXESS-Aktie erholt

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen

15.09.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
13.08.25 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
25.07.25 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen freundlich
Der heimische Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte in Rot. Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zurück. Die Indizes in Asien präsentierten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen