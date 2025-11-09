Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
09.11.2025 16:07:14
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
10:47
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / (EQS Group)
|
10:47
|EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 / (EQS Group)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|EU-Kommission: Untersuchung gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneinheitlich (dpa-AFX)
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Boerse AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|20,40
|-4,67%
|Deutsche Börse AG
|208,80
|-0,29%
|Nasdaq Inc
|75,21
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street soll die Woche fester beginnen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.