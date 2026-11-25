Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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25.11.2026 14:47:22
EU plans €50 billion sovereign tech equity fund to boost quantum technology
The European Commission proposed a tech fund with a target size of €50 billion to boost quantum computing efforts. The bloc aims to keep up with the US and China in the global race.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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