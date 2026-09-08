Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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08.09.2026 15:47:26
EU summons Russian envoy over failed Leipzig drone attack
The EU's foreign policy chief Kaja Kallas said the attempted attack had "all the hallmarks of state-sponsored terrorism." She said the EU was summoning a Russian envoy, with France announcing a similar step.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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