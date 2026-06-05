Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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05.06.2026 14:19:19
EU to advance expansion plans at Balkans summit
European leaders are gathering in Montenegro with EU expansion high on the agenda. Montenegro is a leading candidate for accession while, further east, Ukraine and Moldova also harbor ambitions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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