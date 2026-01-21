EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 9 Ticks höher bei 128,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,14, das -tief bei 127,99 Prozent. Umgesetzt wurden 9.315 Kontrakte.

January 21, 2026 00:14 ET (05:14 GMT)