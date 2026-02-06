EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 6 Ticks höher bei 128,4 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,58, das -tief bei 128,35 Prozent. Umgesetzt wurden 18.761 Kontrakte.

February 06, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)