17.12.2025 05:57:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 9 Ticks niedriger bei 127,54 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,64, das -tief bei 127,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.504 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 16, 2025 23:58 ET (04:58 GMT)
