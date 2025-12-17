EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 9 Ticks niedriger bei 127,54 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,64, das -tief bei 127,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.504 Kontrakte.

December 16, 2025 23:58 ET (04:58 GMT)