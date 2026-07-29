29.07.2026 06:13:40

EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 124,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,07 Prozent und das Tagestief bei 124,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.268 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 16 Ticks auf 107,24 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 114,09 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)

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