EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.01 Uhr 7 Ticks auf 129,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,42 Prozent und das Tagestief bei 129,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.585 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 18 Ticks auf 116,5 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 4 Ticks auf 118,16 Prozent.

October 31, 2025 03:03 ET (07:03 GMT)