30.12.2025 08:12:40
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 7 Ticks auf 127,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.454 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 14 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 2 Ticks auf 116,19 Prozent ein.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 30, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
