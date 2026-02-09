EUREX/Bund-Future noch richtungslos

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Montag im Verlauf zunächst noch richtungslos. Der März-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,27 Prozent und das -tief bei 128,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.665 Kontrakte. Der Bobl-Future gibt 1 Tick auf 116,6 Prozent ab. Der recht leere Datenkalender dürfte am Montag keinen Impuls für den Anleihemarkt liefern. Charttechnisch positiv ist, dass sich der Bund-Future über seiner 21- und 55-Tagelinie zum Wochenstart halten kann.

February 09, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)