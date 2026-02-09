|
09.02.2026 08:43:40
EUREX/Bund-Future noch richtungslos
DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Montag im Verlauf zunächst noch richtungslos. Der März-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,27 Prozent und das -tief bei 128,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.665 Kontrakte. Der Bobl-Future gibt 1 Tick auf 116,6 Prozent ab. Der recht leere Datenkalender dürfte am Montag keinen Impuls für den Anleihemarkt liefern. Charttechnisch positiv ist, dass sich der Bund-Future über seiner 21- und 55-Tagelinie zum Wochenstart halten kann.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!