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11.09.2026 08:20:40
EUREX/Bund-Future unverändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Freitagmorgen um 8.16 Uhr unverändert bei 120,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,61 Prozent und das -tief bei 120,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.382 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 8 Ticks auf 101,44 Prozent - der Bobl-Future um 18 Ticks auf 112,26 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)
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