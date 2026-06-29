EUREX/Bund-Future verharrt im Minus

DOW JONES--Bei vergleichsweise dünnen Umsätzen notiert der Bund-Future im Verlauf knapp leichter. Die Agenda ist zum Wochenstart noch recht leer, am Dienstag stehen dann die Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien an. Mit Blick auf die Zinserwartungen schauen die Marktstrategen der Helaba nach Portugal. Dort startet die EZB-Konferenz in Sintra, auf der viele Notenbankvertreter zu Wort kommen werden.

Der September-Kontrakt verliert 9 Ticks auf 127,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,5 Prozent und das -tief bei 127,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.564 Kontrakte. Der Bobl-Future sinkt um 9 Ticks auf 115,37 Prozent

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June 29, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)