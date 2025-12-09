|
09.12.2025 08:14:47
EUREX/Bund-Future weiter unter Abgabedruck
DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.12 Uhr 8 Ticks auf 127,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,54 Prozent und das -tief bei 127,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.806 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 8 Ticks auf 110,28 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 115,9 Prozent.
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 02:14 ET (07:14 GMT)
