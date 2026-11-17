DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.17 Uhr um 7 Ticks auf 122,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,05 Prozent und das Tagestief bei 121,88 Prozent. Umgesetzt wurden rund 21.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 104,82 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 113,04 Prozent.

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November 17, 2026 02:16 ET (07:16 GMT)