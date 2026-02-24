EUREX/DAX-Future behauptet

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr um 19 auf 25.040 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.094 und das Tagestief bei 25.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 800 Kontrakte.

