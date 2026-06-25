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25.06.2026 08:35:42
EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Plus
DOW JONES--Nach einem Start im Minus dreht der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf ins Plus. Der September-Kontrakt steigt um 42 auf 24.926 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.944 und das Tagestief bei 24.848 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 964 Kontrakte. Damit handelt der Terminkontrakt weiterhin unaufgeregt in seiner Seitwärtsbewegung zwischen 24.750 und 25.250 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)
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