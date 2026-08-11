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11.08.2026 08:27:39
EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet
DOW JONES--Der DAX-Future kann am Dienstag im Verlauf sein kleines Plus behaupten. Der September-Kontrakt steigt um 8 auf 26.434 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.452 und das Tagestief bei 26.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher lediglich 413 Kontrakte, damit ist das Handelsvolumen wie bereits am Vortag unterdurchschnittlich.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)
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