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19.03.2026 09:18:41
EUREX/DAX-Future massiv unter Druck
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen mit deutlich anziehenden Öl- und Gaspreisen bis 9.17 Uhr 346 auf 23.186 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.271 und das -tief bei 23.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.149 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 04:19 ET (08:19 GMT)
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