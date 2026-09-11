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11.09.2026 08:19:40
EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.14 Uhr um 46 auf 25.462 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.463 und das -tief bei 25.325 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 526 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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