EUREX/DAX-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.14 Uhr um 46 auf 25.462 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.463 und das -tief bei 25.325 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 526 Kontrakte.

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September 11, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)