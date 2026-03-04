04.03.2026 08:58:39

EUREX/DAX-Future nach Abverkauf leicht im Plus

DOW JONES--Nach dem Abverkauf der vergangenen beiden Tage geht es für den DAX-Future am Mittwoch im Verlauf etwas höher. Der März-Kontrakt steigt um 131 auf 23.895 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.067 und das -tief bei 23.730 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.631 Kontrakte. Im Handel wird zunächst von einer technisch bedingten Gegenbewegung gesprochen, da der Kontrakt überverkauft sei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)

