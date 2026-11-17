DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr 204 auf 26.504 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.588 und das Tagestief bei 26.491 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.005 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)