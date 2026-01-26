EUREX/DAX-Future ziehen im Verlauf an

DOW JONES--Mit nur noch geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen im Verlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 8.15 Uhr nur noch 12 Punkte im Minus bei 24.966 Punkten. In den Handel gegangen war er mit 24.900 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.971 und das Tagestief bei 24.839 Punkten. Umgesetzt wurden bisher etwa 1.100 Kontrakte.

