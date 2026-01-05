|
05.01.2026 08:34:39
EUREX/DAX-Futures mit freundlichem Wochenstart
DOW JONES--Freundlich zeigen sich die DAX-Futures zum Wochenstart am Montagmorgen. Die US-Intervention auf Venezuela zeigt keine Spuren auf den Index. Stützend wirken vor allem starke Vorlagen aus Asien. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 88 auf 24.785 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.811 und das -tief bei 24.728 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.352 Kontrakte.
January 05, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)
