Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Der Euro STOXX 50 wagte sich am Dienstag nicht aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 4 902,40 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,187 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 4 897,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 896,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 916,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 892,51 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 862,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 059,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 4 236,25 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 2,19 Prozent auf 223,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,39 Prozent auf 481,50 EUR), Enel (+ 0,83 Prozent auf 6,77 EUR), Infineon (+ 0,78 Prozent auf 32,39 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,63 Prozent auf 3,69 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-0,41 Prozent auf 167,12 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,16 Prozent auf 140,90 EUR), Bayer (-0,05 Prozent auf 27,54 EUR), BMW (-0,02 Prozent auf 84,78 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,04 Prozent auf 96,82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 340 060 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 340,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Mit 9,29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at