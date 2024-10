Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,08 Prozent auf 4 943,22 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,199 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,302 Prozent schwächer bei 4 924,40 Punkten, nach 4 939,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 921,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 943,22 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,697 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 885,57 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2024, einen Stand von 4 916,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 041,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 9,54 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,54 Prozent auf 31,32 EUR), Stellantis (+ 3,06 Prozent auf 12,40 EUR), BMW (+ 1,68 Prozent auf 76,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,60 Prozent auf 92,78 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,57 Prozent auf 58,28 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-1,80 Prozent auf 213,20 EUR), adidas (-1,09 Prozent auf 217,70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,75 Prozent auf 3,92 EUR), Enel (-0,58 Prozent auf 7,15 EUR) und UniCredit (-0,41 Prozent auf 40,01 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 909 944 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 305,222 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

