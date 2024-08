Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags fester

Am Mittwoch springt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,63 Prozent auf 4 929,81 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,177 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,122 Prozent auf 4 904,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 898,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 904,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 932,10 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,464 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 4 862,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 030,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 293,69 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 1,83 Prozent auf 227,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,79 Prozent auf 490,10 EUR), Deutsche Börse (+ 1,31 Prozent auf 201,60 EUR), Allianz (+ 1,27 Prozent auf 279,80 EUR) und Siemens (+ 1,26 Prozent auf 169,22 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-1,04 Prozent auf 83,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 62,22 EUR), Eni (-0,54 Prozent auf 14,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,50 Prozent auf 96,34 EUR) und UniCredit (-0,46 Prozent auf 36,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 739 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 340,690 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,16 Prozent.

