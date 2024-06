Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge

Der Euro STOXX 50 wagt sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent höher bei 4 943,07 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,258 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,381 Prozent auf 4 954,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 935,97 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 975,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 942,23 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,650 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 035,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 5 064,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 280,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,53 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 186,64 EUR), adidas (+ 2,16 Prozent auf 222,60 EUR), Infineon (+ 2,01) Prozent auf 34,76 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,50 Prozent auf 38,67 EUR) und Schneider Electric (+ 1,27 Prozent auf 228,98 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BMW (-1,77 Prozent auf 88,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 104,85 EUR), Ferrari (-1,43 Prozent auf 390,18 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 45,79 EUR) und Air Liquide (-1,15 Prozent auf 164,73 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 326 201 Aktien gehandelt. Mit 373,161 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,51 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

