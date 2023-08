EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Air Liquide-Investment verdient

Vor Jahren Air Liquide-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Air Liquide-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 67,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, hätte er nun 148,681 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 881,08 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Papiers am 09.08.2023 auf 160,62 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +138,81 Prozent.

Air Liquide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at