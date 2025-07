WDH: Air Liquide verdient deutlich mehr - Medizinische Gase treiben

(Grammatikfehler im 1. Satz behoben)

PARIS (dpa-AFX) - Eine steigende Nachfrage nach medizinischen Gasen hat dem Linde-Rivalen (Linde) Air Liquide auch im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Zudem profitierte der französische Konzern von einem Sparprogramm. Der Umsatz des im EuroStoxx 50 notierten Unternehmens legte laut einer Mitteilung vom Dienstag im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zu. Auf vergleichbarer Basis - Währungseffekte und die Folgen des Weiterreichens gesunkener Energiepreise an die Kunden ausgeklammert - ergibt sich ein Plus von 1,8 Prozent.

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte um rund fünf Prozent auf gut 2,74 Milliarden Euro zu. Mit beiden Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen des Analysten. Unter dem Strich fiel in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ein auf die Anteilseigner entfallende Überschuss von 1,8 Milliarden Euro. Das war ein Plus von gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für 2025 und 2026 nimmt sich die Unternehmensführung um Air-Liquide-Chef Francois Jackow eine weitere Steigerung der operativen Gewinnmarge vor. Diese hatte 2024 um 1,50 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent zugelegt./mne/nas/zb/jha/