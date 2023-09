EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BNP Paribas eingefahren

Vor Jahren BNP Paribas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen BNP Paribas-Anteile an diesem Tag bei 36,09 EUR. Bei einem BNP Paribas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,712 BNP Paribas-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,71 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 654,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,47 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für BNP Paribas eine Börsenbewertung in Höhe von 71,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at