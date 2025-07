FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 75 auf 95 Euro angehoben. Das französische Kredithaus habe solide Zahlen für das zweite Quartal präsentiert, schrieb Philipp Häßler am Dienstag nach dem Bericht. Sie lägen leicht über den Erwartungen. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/tih



