EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 854,90 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 1,170 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 709,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 830,04 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 17,00 Prozent gleich.

Alle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 354,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at