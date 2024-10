EURO STOXX 50-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Pernod Ricard-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Pernod Ricard-Aktie 197,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50,607 Pernod Ricard-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2024 auf 124,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 300,61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,99 Prozent.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich zuletzt auf 31,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

