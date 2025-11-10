EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen

arGEN-X Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde die arGEN-X-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 9,10 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die arGEN-X-Aktie investiert, befänden sich nun 109,890 arGEN-X-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 80 241,76 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Papiers am 07.11.2025 auf 730,20 EUR belief. Mit einer Performance von +7 924,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von arGEN-X betrug jüngst 44,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
