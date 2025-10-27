EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in arGEN-X eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden arGEN-X-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das arGEN-X-Papier bei 358,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,902 arGEN-X-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 19 587,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 702,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte arGEN-X einen Börsenwert von 43,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at