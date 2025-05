EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sanofi-Papier via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sanofi-Aktie bei 87,75 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Sanofi-Aktie investiert, befänden sich nun 113,954 Sanofi-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sanofi-Papiere wären am 19.05.2025 10 513,41 EUR wert, da der Schlussstand 92,26 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 513,41 EUR entspricht einer Performance von +5,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 112,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at