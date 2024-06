Euronext-Handel CAC 40 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der CAC 40 verlor letztendlich an Wert.

Zum Handelsschluss notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,03 Prozent schwächer bei 7 530,72 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,131 Prozent stärker bei 7 619,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 609,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 626,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 522,16 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 132,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 204,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 215,58 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,002 Prozent abwärts. Bei 8 259,19 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit Kering (+ 4,72 Prozent auf 341,65 EUR), SAFRAN (+ 0,65 Prozent auf 198,45 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,37 Prozent auf 131,37 EUR), Crédit Agricole (+ 0,06 Prozent auf 12,90 EUR) und Schneider Electric (+ 0,05 Prozent auf 226,50 EUR). Unter Druck stehen im CAC 40 derweil Stellantis (-4,33 Prozent auf 18,53 EUR), LOréal (-3,49 Prozent auf 422,00 EUR), Veolia Environnement (-2,24 Prozent auf 28,09 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-2,19 Prozent auf 13,37 EUR) und VINCI (-1,84 Prozent auf 99,39 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die AXA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 667 469 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 366,637 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Stellantis-Aktie hat mit 3,83 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

