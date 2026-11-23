Heute wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,71 Prozent fester bei 7 983,66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,375 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,475 Prozent auf 7 965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 927,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 997,06 Punkte, das Tagestief hingegen 7 949,51 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 782,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 8 484,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 7 982,65 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,58 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 153 157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 231,384 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at