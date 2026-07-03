Euronext-Handel CAC 40 sackt am Mittag ab

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,01 Prozent leichter bei 8 473,65 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,441 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 8 486,89 Punkte an der Kurstafel, nach 8 474,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 457,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 515,25 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 150,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 962,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 754,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 3,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 218 891 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,408 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at