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12.11.2026 15:58:51
Euronext-Handel: So steht der CAC 40 nachmittags
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent fester bei 8 370,58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,485 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,398 Prozent auf 8 366,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 332,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 339,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 401,72 Punkten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 3,25 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 7 832,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 674,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 241,24 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,14 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 355 076 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,091 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
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|-0,27%
|Carrefour S.A.
|14,27
|2,59%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|450,50
|1,20%
|Pernod Ricard S.A.
|72,68
|2,83%
|Renault S.A.
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