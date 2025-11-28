European Metals Holdings Aktie
ISIN: AU00000EMHN3
|
28.11.2025 12:56:00
European Metals jumps on $417M Czech lithium boost
European Metals Holdings (ASX, AIM:EMH) shares jumped on Friday after the company secured a Czech government grant of up to €360 million ($417 million) for its 49% owned Cinovec lithium project.The funding ranks among the largest government commitments to a mining development in the EU. Executive chair Keith Coughlan said the decision underscores Cinovec’s role in Europe’s push to build its electric vehicle supply chain.Cinovec has been recognized as a strategic asset under the EU Critical Raw Materials Act, giving it access to faster permitting and financing. The Czech government has also designated it a strategic deposit, streamlining approvals.EU selects 47 strategic projects to secure critical minerals accessThe mine site lies about 100 km northwest of Prague and previously won a $36 million grant from the EU’s Just Transition Fund.Cinovec’s proximity to car factories in Germany owned by Mercedes, BMW, Volkswagen and Porsche has been a big selling point. Car manufacturers in Europe face rising regulatory pressure to expand production of electric vehicles, which are powered by lithium-ion batteries.European Metals closed 58% higher in Sydney at A$0.38 and climbed 70% in London by mid-afternoon, lifting its market value to £46.13 million ($61 million).Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu European Metals Holdings Ltd 2014-6.11.14 Issue 14 Chess Depository Interests repr 1 shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu European Metals Holdings Ltd 2014-6.11.14 Issue 14 Chess Depository Interests repr 1 shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.