European Metals Holdings Aktie

European Metals Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: AU00000EMHN3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.11.2025 12:56:00

European Metals jumps on $417M Czech lithium boost

European Metals Holdings (ASX, AIM:EMH) shares jumped on Friday after the company secured a Czech government grant of up to €360 million ($417 million) for its 49% owned Cinovec lithium project.The funding ranks among the largest government commitments to a mining development in the EU. Executive chair Keith Coughlan said the decision underscores Cinovec’s role in Europe’s push to build its electric vehicle supply chain.Cinovec has been recognized as a strategic asset under the EU Critical Raw Materials Act, giving it access to faster permitting and financing. The Czech government has also designated it a strategic deposit, streamlining approvals.EU selects 47 strategic projects to secure critical minerals accessThe mine site lies about 100 km northwest of Prague and previously won a $36 million grant from the EU’s Just Transition Fund.Cinovec’s proximity to car factories in Germany owned by Mercedes, BMW, Volkswagen and Porsche has been a big selling point. Car manufacturers in Europe face rising regulatory pressure to expand production of electric vehicles, which are powered by lithium-ion batteries.European Metals closed 58% higher in Sydney at A$0.38 and climbed 70% in London by mid-afternoon, lifting its market value to £46.13 million ($61 million).Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu European Metals Holdings Ltd 2014-6.11.14 Issue 14 Chess Depository Interests repr 1 shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu European Metals Holdings Ltd 2014-6.11.14 Issue 14 Chess Depository Interests repr 1 shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen